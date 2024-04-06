Белгород, 6 апреля, 2024, 07:27 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожила над территорией Белгородской области десять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 «Вампир». Об этом 6 апреля сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

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«Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью», — отмечается в Telegram-канале ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 апреля в Белгороде и Белгородском районе объявлялась ракетная опасность. Этот режим действовал около одного часа.

Кроме того, ВСУ совершили обстрел села Вязовое Краснояружского района Белгородской области. По предварительным данным, никто не пострадал.

В результате обстрела получили повреждения два частных жилых дома и хозяйственная постройка. В селе также повредило повредило линию электроснабжения.