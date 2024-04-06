Норильск, Красноярский край, 6 апреля, 2024, 07:16 — ИА Регнум. Автодорогу в аэропорт Алыкель из Норильска закрыли из-за низовой метели для всех видов транспорта. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Метель

Уточняется, что автодорога Норильск — Кайеркан — Алыкель закрыта с 08:00 по местному времени (04:00 мск) для всех видов транспорта, кроме технологического. В администрации Норильска рекомендовали в связи с метеоусловиями объявить актированный день для учебных заведений, сотрудники и обучающиеся которых проживают в районе Кайеркан, а работают или обучаются в Центральном районе.

И соответственно, актированный день рекомендован и для тех, кто проживает в Центральном районе, а на работу или обучение приезжает в Кайеркан.

Накануне ГУ МЧС по Красноярскому краю предупреждало, что на юге Таймыра 6 и 7 апреля ожидается очень сильный южный ветер с порывами до 25–30 м/с и метель. Жителям таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, а также городского округа Норильск рекомендовано по возможности оставаться дома, а на улице быть предельно осторожными и не укрываться от непогоды у заборов и рекламных щитов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что автодорогу к селу Териберка в Мурманской области повторно закрыли из-за метели. Въезд по ней осуществлялся семь часов, после предыдущего восьмидневного запрета на движение транспорта.

Автоподъезд к Териберке — единственная дорога, по которой можно по суше добраться до старинного села, находящегося на побережье Баренцева моря. Там проживает около тысячи человек.