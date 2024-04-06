Краснояружский район, Белгородская область, 6 апреля, 2024, 07:15 — ИА Регнум. Украинские военные обстреляли село Вязовое Краснояружского района Белгородской области, сообщил 6 апреля глава региона Вячеслав Гладков.

Telegram-канал Вячеслава Гладкова

«Под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате обстрела получили повреждения фасады и кровля двух частных жилых домов. Кроме того, осколок от снаряда посёк хозяйственную постройку.

Гладков также отметил, что при обстреле повредило линию электроснабжения. На место прибыли оперативные и аварийные службы.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 апреля в Белгороде и Белгородском районе объявлялась ракетная опасность. Этот режим действовал около одного часа.

5 апреля ВСУ совершили обстрел Вязового и другого сёла Краснояружского района — Репяховки. Кроме того, ночью 5 апреля над Белгородской областью сбили дрон украинских армии.