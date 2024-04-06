Варшава, 6 апреля, 2024, 07:05 — ИА Регнум. Боевые самолёты Польши и союзных с ней стран поднялись в небо над польской территорией из-за якобы интенсивной активности дальней авиации России в зоне специальной военной операции (СВО), сообщило 6 апреля в социальных сетях оперативное командование Вооружённых сил (ВС) Польши.

Иван Шилов ИА REGNUM

В сообщении отмечается, что полёты западных самолетов могут сопровождаться повышенным уровнем шума. Особенно это характерно для юго-восточной части Польши.

Командование польских ВС также указало, что все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства соблюдены. Военные продолжают отслеживать ситуацию.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря 2023 года польские истребители засекли, но не успели сбить ракету, залетевшую с Украины. Она летела над территорией Польши около трёх минут, зайдя вглубь страны на 40 км.

7 февраля 2024 года польские истребители поднялись после объявления воздушной тревоги на Украине. Кроме того, Польша приводила в боевую готовность свою систему противоракетной и противовоздушной обороны.

29 марта 2024 года авиацию Польши и союзных стран также поднимали в небо над республикой из-за якобы активности России в зоне СВО.