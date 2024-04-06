Тель-Авив, Израиль, 6 апреля, 2024, 06:50 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки и Израиль на фоне сообщений о возможной атаке со стороны Ирана привели свои вооружённые силы в состояние повышенной готовности. Об этом 5 апреля сообщило издание The New York Times со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

В пятницу официальный лица США и Израиля заявили, что готовятся к возможному ответу Ирана за нанесённый в начале недели авиаудар ЦАХАЛ по иранскому консульству в Дамаске, в результате которого погибли 13 человек, в том числе два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Вооружённые силы США в регионе приведены в состояние повышенной готовности. Израиль привёл своих военных в состояние повышенной готовности, призвал некоторых резервистов в подразделения противовоздушной обороны и заблокировал сигналы GPS», — говорится в материале.

Как указали NYT иранские официальные лица, вооружённые силы Ирана также приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля израильская авиация нанесла ракетный удар по генеральному консульству Ирана в Дамаске. Среди жертв атаки оказались семеро представителей Корпуса стражей исламской революции, в том числе два генерала КСИР — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи.

После случившегося Министерство иностранных дел России решительно осудило эту атаку и призвало Израиль воздержаться от каких-либо провокационных силовых акция. Официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани предупредил, что Тегеран оставляет за собой право принять контрмеры и ответить на агрессию. Дипломат также назвал произошедшее грубым нарушением Венской конвенции о защите прав и свобод человека.

3 апреля Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США заявило, что Иран может нанести удар по Израилю в течение ближайших 48 часов.