Вашингтон, 6 апреля, 2024, 06:18 — ИА Регнум. С призывом остановить передачу Израилю наступательных вооружений обратились к президенту США Джозефу Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену сорок американских конгрессменов, включая экс-спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Это следует из их письма, направленного 5 апреля главе Белого дома и руководителю Госдепа.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«В свете недавнего удара против сотрудников гуманитарных организаций и постоянно ухудшающегося гуманитарного кризиса мы считаем неоправданным одобрять данные поставки оружия. Мы вновь настоятельно призываем вас воздержаться от любых поставок наступательного вооружения до завершения расследования авиаудара», — отмечается в документе.

Кроме того, конгрессмены призвали Байдена и Блинкена дать гарантии, что любая военная помощь Израилю, в том числе уже одобренные поставки, будет зависеть от соответствия условий её применения нормам законодательства США и международного права.

«Если будет установлено, что этот удар нарушил законодательство США или международное право, призываем вас продолжать остановку трансферов, пока виновные не будут привлечены к ответственности», — указано в письме.

В случае, если Израиль не снизит урон мирным жителям в Газе и сотрудникам гуманитарных организаций и станет чинить препятствия доставке гуманитарной помощи в Газу, конгрессмены призвали Байдена прекратить поставки.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Байден поставил ультиматум премьер-министру Израиля Нетаньяху, пригрозив лишить поддержки, если еврейское государство не изменит курс действий в секторе Газа.

4 апреля координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил о разочаровании со стороны президента США Байдена политикой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по конфликту в Газе.

Как уточнил Кирби, Байден 4 апреля в телефонном разговоре с Нетаньяху заявил о недопустимости ударов по сотрудникам гуманитарных миссий.