Донецк, 6 апреля, 2024, 06:08 — ИА Регнум. Военнослужащие группировки войск «Восток» Вооружённых сил России сорвали попытку украинских войск усилить передовые позиции на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, отразили контратаку формирования 58-й мотопехотной бригады (ВСУ. — Прим. ред.) в районе Урожайного, сорвали усиление противником передовых позиций», — приводит слова Гордеева агентство ТАСС.

Кроме того, авиация и артиллерия группировки войск «Восток» поразили опорные пункты, скопления живой силы и техники 72-й механизированной бригады ВСУ, 128-й бригады территориальной обороны и подразделений Нацгвардии Украины.

В ходе боевых действий украинские войска потеряли до 155 человек личного состава, один танк Т-64, буксируемое противотанковое орудие «Рапира», шесть беспилотных летательных аппаратов и семь транспортных средств.

Как передавало ИА Регнум, 5 апреля официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что российские военные за неделю улучшили тактическое положение на донецком и южнодонецком направлениях спецоперации. На южнодонецком направлении потери ВСУ составили свыше 760 военнослужащих, восемь танков, две боевые бронированные машины и 11 орудий полевой артиллерии.