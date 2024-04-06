Орск, Оренбургская область, 6 апреля, 2024, 05:08 — ИА Регнум. Вода в результате прорыва дамбы в Оренбургской области подтопила только микрорайон Старый город в Орске, другие районы остались нетронутыми. Об этом в субботу утром, 6 апреля, сообщили в пресс-службе администрации Орска.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«Насыпная дамба, которая защищает Старый город Орска от разлива реки, не выдерживает потока воды. Вода начала подтапливать Старый город без захода в другие районы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале городской администрации.

Там отметили, что сотрудники оперативных служб, в том числе МЧС России, продолжают работу по ликвидации последствий ЧП, продолжается эвакуация жителей.

Ранее в администрации Орска предупредили, что в ближайшее время будет подтоплен жилой сектор Старого города. Жителей призвали принять срочные меры по эвакуации.

Как передавало ИА Регнум, прорыв дамбы в Орске произошёл в пятницу вечером, 5 апреля. Власти города заранее предупредили об угрозе ЧП из-за паводка. По данным местной администрации, в зону подтопления попали порядка 4 тыс. домов и более 10 тыс. человек. МЧС России начало работу по эвакуации жителей. В местах подтопления над ликвидацией последствий работают около 440 специалистов и 217 единиц техники.

Как сообщили в пресс-службе правительства Оренбургской области, пострадавших в результате ЧП нет. По данным МЧС, по состоянию на 03:20 по местному времени (01:20 мск) в пунктах временного размещения находились 135 человек, в том числе 55 детей.