Орск, Оренбургская область, 6 апреля, 2024, 04:27 — ИА Регнум. В ближайшее время весь жилой сектор района Старый город Орска в Оренбургской области будет подтоплен. Об этом в субботу утром, 6 апреля, предупредили в администрации города.

Иван Шилов ИА Регнум МЧС

«В ближайшее время будет подтоплен весь жилой сектор Старого города», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале городской администрации.

Также в мэрии призвали жителей города принять срочные меры по эвакуации. Автобусы для эвакуации уже ожидают людей на пересечении улиц Карла Маркса и 1 Мая.

Как передавало ИА Регнум, прорыв дамбы в Орске произошёл в пятницу вечером, 5 апреля. До этого городские власти заранее предупредили об угрозе ЧП из-за паводка. По данным местной администрации, в зону подтопления попали порядка 4 тыс. домов и более 10 тыс. человек. МЧС России начало эвакуацию жителей. В местах подтопления над ликвидацией последствий работают около 440 специалистов и 217 единиц техники.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин предупредил о критической ситуации в связи с подъёмом уровня реки Урал. Он призвал жителей пригородных районов, находящихся в зоне риска подтопления, к эвакуации. В Орске организовали шесть временных пункты размещения эвакуированных.

Как сообщили в пресс-службе правительства Оренбургской области, пострадавших в результате ЧП нет. По данным МЧС, по состоянию на 03:20 по местному времени (01:20 мск) в пунктах временного размещения находились 135 человек, в том числе 55 детей.