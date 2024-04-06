Киев, 6 апреля, 2024, 04:19 — ИА Регнум. Украинский суд вновь продлил арест бывшему исполняющему обязанности командира одной из частей ССО Вооружённых сил Украины Роману Червинскому, который летом 2022 года пытался угнать самолет ВКС России. Об этом сообщил 5 апреля киевский телеканал «Общественное».

Victor Арест

Экс-военный останется под стражей до 19 апреля. Это уже не первый раз, когда суд продлевает арест бывшего и. о. командира.

Как сообщало ИА Регнум, Червинского задержали в апреле 2023 году, обвинив его в государственной измене и превышении служебных полномочий. Летом 2022 года он пытался без согласования с командованием провести операцию по завладению самолётом ВКС России и завербовать российского пилота.

Лётчик ВКС якобы согласился на перейти на сторону Украины, но фактически произошла утечка информации о размещении личного состава и авиационной техники ВСУ на аэродроме Канатово в Кировоградской области. После этого российские военные нанесли удар по объекту.

В ноябре 2023 года газета The Washington Post написала, что в 2020 году Червинский разрабатывал план, который предусматривал заманивание группы «Вагнер» в Белоруссию, чтобы взять бойцов этого формирования в плен и доставить в Киев.