Санкт-Петербург, 6 апреля, 2024, 03:34 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга усилили меры безопасности в местах массового пребывания людей в городе, сообщили 5 апреля в пресс-службе городского правительства.

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«Мы принимаем дополнительные меры защиты», — заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, которого процитировала пресс-служба Смольного.

Соответствующее решение приняли по итогам внеочередного совместного заседания антитеррористической комиссии города и городского оперативного штаба.

Под постоянный контроль попали школы, больницы, вузы, театры, спортивные сооружения, транспорт и торгово-развлекательные центры. Кроме того, меры безопасности усилили на объектах жизнеобеспечения, энергетики и социальной инфраструктуры.

Власти также разрабатывают дополнительный комплекс антитеррористических мер.

Как сообщало ИА Регнум, 23 марта президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам России заявил, что после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» были введены дополнительные антитеррористические меры в Москве и других российских регионах. Глава государства отметил важность того, чтобы не позволить организаторам этого преступления совершить подобное вновь.

25 марта Путин провёл совещание с руководителями правительства, регионов, специальных служб и правоохранительных органов, посвящённое мерам, принимаемым после теракта в «Крокус Сити Холле».

26 марта президент России призвал прокуроров к особому вниманию в сфере безопасности в образовательных учреждениях и местах детского отдыха. Глава государства отметил, что их прямой обязанностью является регулярная и тщательная проверка соблюдения требований безопасности в образовательных учреждениях, а также в местах детского отдыха.