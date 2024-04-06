Вашингтон, 6 апреля, 2024, 03:22 — ИА Регнум. Американская компания Tesla в августе 2024 года представит роботакси на основе электроавтомобилей компании. Об этом 5 апреля заявил генеральный директор Tesla Илон Маск.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Роботакси Tesla будет представлено 8 августа», — написал Маск на своей странице в социальной сети X.

По данным агентства Bloomberg, акции компании Tesla после заявления американского предпринимателя выросли более чем на 5%. При этом незадолго до того, как Маск опубликовал новость о роботакси, он уступил третью строчку рейтинга богатейших людей Марку Цукербергу.

Как передавало ИА Регнум, в конце марта Илон Маск анонсировал разработку мозгового имплантата Blindsight, способного вернуть зрение слепым людям. По словам предпринимателя, в перспективе имплантат позволит превзойти показатели нормального человеческого зрения.