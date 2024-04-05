Шанлыурфа, Турция, 6 апреля, 2024, 02:26 — ИА Регнум. Ребёнок десяти лет погиб, ещё десять человек пострадали в результате драки со стрельбой в турецком городе Шанлыурфа на юго-востоке страны. Об этом 5 апреля сообщает агентство IHA.

Турция

Инцидент произошёл на автовокзале возле билетной кассы. Конфликт возник между пассажирами и сотрудниками автовокзала. Ссора переросла в драку, некоторые участники которой стали угрожать холодным оружием, а затем один из участников конфликта открыл стрельбу.

В результате инцидента погиб десятилетний ребёнок, пострадали десять человек, в том числе сотрудник полиции. Пострадавшие госпитализированы, некоторые из них получили серьёзные ранения.

К месту происшествия прибыли наряды полиции, устанавливаются обстоятельства инцидента, в том числе — каким образом в здание автовокзала пропустили людей с огнестрельным оружием.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Стамбуле произошло вооружённое нападение на одну из гостиниц, правоохранители разыскивают нападавших.

Уточняется, что некоторые из пуль нападавших попали в проезжавший рядом автобус с пассажирами, правоохранители ищут совершивших нападение.

В феврале произошло нападение на здание городского суда в Стамбуле. Изначально сообщалось о двух нападавших, обстрелявших охрану на входе в здание суда Чаглаян и ликвидированных ответным огнём. В результате инцидента пострадали как минимум шесть человек, в том числе трое полицейских.