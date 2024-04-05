Молдавия, 6 апреля, 2024, 01:48 — ИА Регнум. Планов введения визового режима с Россией у властей Молдавии нет. Такое заявление сделал 5 апреля министр иностранных дел республики Михай Попшой в эфире телеканала Exclusiv TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Вопрос возник в связи с тем, что на рассмотрение депутатам парламента Молдавии поступил законопроект по денонсации соглашения о безвизовом передвижении граждан стран Содружества Независимых Государств (СНГ). У оппозиционных партий возникло опасение, что в итоге это приведёт в введению визового режима с Россией и странами СНГ.

«Пока ни одна страна не денонсировала договор о свободном передвижении, таких рисков нет. По крайней мере, с нашей стороны таких планов нет», — заверил Попшой.

Глава МИД Молдавии пояснил, что соглашение, о котором идёт речь, бесполезно, так как денонсировано властями России. Однако у Молдавии заключены двусторонние соглашения практически со всеми странами СНГ, исключая Таджикистан и Киргизию.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил глава МИД Молдавии Попшой, власти страны в настоящее время не наблюдают предпосылок для улучшения отношений с Россией. Глава МИД отметил, что отношения Москвы и Кишинёва находятся на самом низком уровне с 1991 года и это якобы связано со спецоперацией, которую Россия проводит на Украине.

Он добавил, что парламент Молдавии продолжит денонсировать соглашения со странами СНГ.

24 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Кишинёв не демонстрирует встречную готовность к диалогу с Москвой. Она добавила, что вопрос улучшения отношений между РФ и Молдавией полностью зависит от молдавской стороны.