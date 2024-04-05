Анкара, 6 апреля, 2024, 01:11 — ИА Регнум. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об отмене безвизового въезда в Турцию для граждан Таджикистана. Документ опубликовали 5 апреля в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete.

Иван Шилов ИА Регнум

Таким образом, граждане Таджикистана больше не смогут въехать в Турцию, не имея визы. Причины такого решения Анкары не уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что до совершения теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» обвиняемые в совершении этой атаки Шамсиддин Фаридуни (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) и Саидакрам Раджабализода (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) посещали Турцию. Раджабализода прибыл в Стамбул в январе, а Фаридуни — в феврале.

В ходе поездки Фаридуни публиковал в социальных сетях фотографии из турецкой столицы. 28 марта официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» могли осуществить только при поддержке иностранной разведки.

1 апреля появилась информация о том, что в Стамбуле правоохранительные органы задержали двоих подозреваемых в подготовке теракта, который планировала совершить группировка «Исламское государство» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Газета Hürriyet написала, что задержанными оказались гражданин Таджикистана и гражданка Киргизии. При этом мужчину арестовали, а женщину депортировали из Турции.