Баку, 6 апреля, 2024, 00:46 — ИА Регнум. Азербайджанские СМИ опубликовали видеозаписи, на которых видны колонны движущейся техники. Утверждается, что речь идёт о продвижении армянской армии к границе двух стран.

Кадр из видео

Об этом сообщает, в частности, сайт Axar. az. В публикациях говорится, что Армения будто бы сосредотачивает войска у границы в направлении Зангезура (Сюникская область). Ереван пока никак не прокомментировал указанные сообщения.

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Как сообщало ИА Регнум, 30 марта армянский премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти Азербайджана ищут повод начать новый военный конфликт. По его словам, азербайджанская сторона может использовать ситуацию вокруг четырёх сёл, которые перешли под контроль Армении ещё в 1990-х годах. При этом Пашинян отметил, что Ереван никогда не претендовал на территорию указанных сёл.

9 марта Баку потребовал от Армении освободить четыре эксклавных села — Юхары Аскипара и Кярки (заселены), Софулу и Бархударлы (пустуют), а также четыре неэксклавных села — Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы.