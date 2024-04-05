Тель-Авив, Израиль, 6 апреля, 2024, 00:41 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла на себя полную ответственность за инцидент, в результате которого в секторе Газа погибли волонтёры сотрудники гуманитарной организации World Central Kitchen (WCK). Об этом в ходе брифинга 5 апреля заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

«Это трагедия. Это была ужасная цепочка ошибок, этого не должно было случиться. Армия обороны Израиля берёт на себя полную ответственность за эту прискорбную гибель людей», — заявил Хагари.

Также представитель израильских вооружённых сил вновь выразил соболезнования в связи со случившимся.

Как передавало ИА Регнум, вечером 1 апреля члены ЦАХАЛ обстреляли колонну автомобилей, проезжавших через Дейр-аль-Балах в центральной части сектора Газа. В результате инцидента погибли семь сотрудников WCK, среди которых также были иностранные граждане из Великобритании, США и Австралии.

Позднее глава генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви признал, что удар по сектору Газа, приведший к гибели сотрудников благотворительной организации, является серьёзной ошибкой, произошедшей в связи с «неправильной идентификацией в очень сложных условиях.

4 апреля Даниэль Хагари в ходе брифинга заявил, что ЦАХАЛ завершила расследование этого инцидента. По словам официального представителя израильских вооружённых сил, документ будет опубликован в ближайшее время после того, как результаты расследования представят послам ряда стран и представителям WCK.

По итогам расследования было принято решение уволить двух офицеров, непосредственно ответственных за случившееся. Также Хагари пообещал, что Армия обороны Израиля незамедлительно предпримет меры, которые позволят избежать повторения таких случаев в будущем.