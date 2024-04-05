Вашингтон, 6 апреля, 2024, 00:15 — ИА Регнум. Предложения России и Китая о выработке международного договора о неразмещении оружия в космосе якобы являются лишь «политической уловкой», заявил журналистам помощник американского министра обороны по космической политике Джон Плам.

Иван Шилов ИА Регнум Пентагон

«Мое мнение в настоящее время заключается в том, что это политические уловки, а не честные попытки», — сказал чиновник, слова которого приводит ТАСС.

При этом он подчеркнул, что инициативы РФ и КНР невозможно проконтролировать. Плам назвал деятельность Москвы и Пекина игрой в рамках ООН.

Помощник министра утверждает, что Россия и Китай уже разворачивают оружие в космосе. По его словам, выдвинутые инициативы о неразмещении оружия создают неразбериху.

Как сообщало ИА Регнум, в середине февраля телеканал ABC News со ссылкой на источники проинформировал, что правительство США подозревает Россию в том, что Москва якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе для использования против спутников. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал эти сообщения слухами, которые являются очередной уловкой Белого дома.

20 февраля президент РФ Владимир Путин выразил недоумение в связи с шумихой, разворачивающейся на Западе, из-за якобы планов России разместить ядерное оружие в космосе. Он напомнил, что Москва, наоборот, всегда выступала против милитаризации космоса или размещения там ядерного оружия.

4 апреля координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США в начале следующей недели внесут в Совет Безопасности ООН резолюцию, призывающую к неразмещению ядерного оружия в космосе.