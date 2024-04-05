Каир, 5 апреля, 2024, 23:49 — ИА Регнум. Палестинское движение ХАМАС отвергло крайнее предложение Израиля по обмену заложников, сделанное ранее в ходе переговоров на этой недели. Об этом 5 апреля сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с переговорным процессом.

Иван Шилов ИА Регнум

«ХАМАС отклонило последнее встречное предложение Израиля, выдвинутое ранее на этой неделе», — заявил собеседник CNN.

По информации источника, израильская сторона продолжает настаивать на необходимости проверки людей, направляющихся на север сектора Газа, и недопустимости ухода военных ЦАХАЛ из центральной части палестинского анклава.

Отмечается, что новый раунд переговоров о возвращении заложников и прекращении огня в секторе Газа состоится до конца недели в Египте. В переговорах примут участие директор ЦРУ США Уильям Бёрнс, директор «Моссад» Дэвид Барни и директор Службы безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар.

Как передавало ИА Регнум, в начале прошлого месяца член политбюро ХАМАС Усмана Хамдан заявил, что не видит смысла продолжать переговоры о прекращении огня в секторе Газа, поскольку многочисленные попытки прийти к соглашению не дали результатов. Несмотря на это, в середине марта в ходе переговоров в Дохе стороны впервые за несколько месяцев предложили ряд компромиссов в рамках обсуждения деталей возможного соглашения о прекращении огня и освобождении удерживаемых палестинским движением заложников.