Москва, 5 апреля, 2024, 23:21 — ИА Регнум. Публикация американского журнала Foreign Policy (FP) о теракте в «Крокус Сити Холле» является кощунством, заявили 5 апреля в МИД РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Материалы о «Крокусе» — кощунство, не имеющее ничего общего с журналистикой», — отметили в ведомстве.

В министерстве считают, что трагедия в подмосковном Красногорске стала для Foreign Policy поводом продвинуть ангажированную повестку. При этом, как указали в МИД, журнал не прошёл проверку на журналистскую состоятельность и человечность.

В ведомстве уточнили, что FP занялся манипулированием на тему межнационального мира в России.

«Вместо того, чтобы если не выразить скорбь и сочувствие жертвам беды, то хотя бы в нейтральном ключе изложить последовательность событий и факты, Foreign Policy принялся спекулировать на тематике межнационального мира в России, обелять власти неонацистского режима на Украине и заниматься откровенной дискредитацией работы российских правоохранительных органов и специальных служб», — подчёркивается в заявлении.

В министерстве добавили, что подконтрольное властям США медийное поле действует в общем тренде, а журнал превратился в трибуну, с помощью которой отрабатывается информационный заказ Вашингтона.

Как сообщало ИА Регнум, террористы атаковали подмосковный «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта, перед концертом группы «Пикник». В результате теракта погибли 145 человек, ещё более 500 пострадали.

27 марта директор ФСБ Александр Бортников заявил, что показания задержанных по делу о теракте подтверждают украинский след. Он отметил, что террористам помогали, поскольку они не смогли бы организовать атаку своими силами.

Вместе с тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, как Запад поменял позицию по теракту в «Крокус Сити Холле». По её мнению, это связано с реакцией на теракт мирового большинства. Из-за его влияния представители многих западных дипломатических миссий пришли в российский МИД, чтобы оставить записи в книге соболезнований.

Захарова также подчеркнула, что Россия считает очевидно ангажированной позицию США по расследованию теракта. Она обвинила Вашингтон в желании вывести «из-под удара» киевский режим.

4 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что главной целью заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле» было нанесение ущерба единству России. Кроме того, глава государства назвал единство многонационального общества России главным и базовым условием её успеха.