Оренбург, 5 апреля, 2024, 22:53 — ИА Регнум. Мэр Оренбурга Сергей Салмин предупредил о критической ситуации и призвал жителей пригородных посёлков и СНТ эвакуироваться в связи с подъёмом уровня реки Урал. Об этом он написал в своём Telegram-канале 5 апреля.

кадр из видео Мэр Оренбурга Сергей Салмин

«Ситуация критическая. Только за сутки уровень воды в Урале увеличился на 91 сантиметр! И сейчас составляет 778 сантиметров! Это уже выше неблагоприятного значения, и вода продолжает прибывать», — предупредил Салмин.

Как указал мэр, в зоне риска подтопления находятся районы Форштадт, посёлки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок, посёлок имени Куйбышева и СНТ, находящиеся в районе Протопоповской рощи, Зауральской рощи, Овчинного городка, СНТ Дубовый плес и Дубки.

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По словам Сергея Салмина, уже подтоплено более 300 домовладений и 750 участков. Он призвал жителей взять с собой все необходимые документы и средства первой необходимости и временно покинуть указанные районы.

Как передавало ИА Регнум, вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области произошёл прорыв дамбы. При этом предварительно об угрозе прорыва дамбы предупреждали городские власти. В местной администрации сообщили, что в зону подтопления попали почти 11 тысяч человек.