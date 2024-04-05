Москва, 5 апреля, 2024, 22:35 — ИА Регнум. Россия будет радоваться победам спортсменов из РФ, включая теннисистов, отстаивающих с честью российский флаг, даже в случаях, когда те выступают на Олимпийских играх (ОИ) без него. Об этом 5 апреля заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

Александр Вильф / РИА Новости

«Каждый спортсмен определяет свою позицию, и, конечно, вместе со всеми россиянами мы будем радоваться победам наших спортсменов, в том числе теннисистов, которые с честью отстаивают наш флаг, даже когда они выступают без такового», — сказал пресс-секретарь, слова которого приводит «РИА Новости».

По словам Пескова, для РФ эти спортсмены всё равно являются российскими и страна гордится ими.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года Песков заявил, что спортивные власти России активно работают над созданием альтернативных форматов международных соревнований. Вместе с тем он отметил, что российским спортсменам пока следует принимать участие в Олимпиадах в статусе индивидуальных атлетов. По мнению пресс-секретаря, это позволит сохранять высокий уровень спорта высших достижений в РФ.

26 февраля Песков подчеркнул, что в России существуют разные точки зрения по поводу участия российских атлетов в Олимпийских играх в нейтральном статусе. Так представитель Кремля прокомментировал сообщение Олимпийского комитета РФ (ОКР) о возможности введения Международным олимпийским комитетом дополнительных критериев для российских спортсменов при отборе на Олимпиаду.

5 апреля президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что российских теннисистов, которые решили участвовать в Олимпийских играх в Париже, следует назвать «командой иноагентов». Глава комитета уточнил, что российские теннисисты в основном работают и живут за границей. При этом, по словам Позднякова, те заявляют, что играют за себя, а не за РФ, а также осуждают проведение Россией специальной военной операции.