Москва, 5 апреля, 2024, 22:05 — ИА Регнум. Серебряный призёр Олимпийских игр в Токио Иван Гирев, будучи допущенным к Олимпиаде 2024 года, заявил Международной федерации плавания (World Aquatics), что отказывается от участия в этих соревнованиях, сообщил 5 апреля «Матч ТВ».

Максим Богодвид /РИА Новости Иван Гирёв

О решении пловца сообщил журналистам президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников. Также эту информацию подтвердили журналистам в World Aquatics.

«Можем подтвердить, что Иван Гирев запросил отмену нейтрального статуса», — процитировал телеканал ответ международной спортивной федерации.

Как сообщало ИА Регнум, Федерация гребного спорта РФ 2 апреля заявила, что российские гребцы решили не участвовать в Олимпиаде 2024 года. Они посчитали, что Международный олимпийский комитет (МОК) предъявляет дискриминационные требования для спортсменов, выступающих в нейтральном статусе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 5 апреля заявил, что каждый российский спортсмен, допущенный к ОИ-2024, может сам решить, стоит ли участвовать в них. Он напомнил, что такую позицию несколько раз выражал и глава государства Владимир Путин. Представитель Кремля добавил, что будет радоваться успехам атлетов, несмотря на их нейтральный статус.