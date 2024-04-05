Ингушетия, 26 ноября, 2013, 15:39 — ИА Регнум. При въезде в столицу Ингушетии построен бизнес-отель "Магас". Гостиничный комплекс создан для размещения и проживания российских предпринимателей и иностранных гостей, а также для проведения деловых форумов, сообщили ИА REGNUM 26 ноября в пресс-службе главы региона.

Пятиэтажное здание отеля с номерами бизнес - класса рассчитано на 140 человек. Его строительство, начатое весной 2011 года, должно быть полностью завершено во втором квартале будущего года. Общая площадь объекта - 6 тыс. 500 кв. м. На реализацию инвестиционного проекта будет направлено порядка 450 миллионов рублей.