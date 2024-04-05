Прорыв дамбы в Орске угрожает подтоплением 4 тыс. домов
Орск, Оренбургская область, 5 апреля, 2024, 21:13 — ИА Регнум. Порядка 4 тыс. домов могут оказаться в зоне подтопления из-за прорыва дамбы в Орске Оренбургской области, сообщили оперативные службы.
МЧС России/ТАСС
По информации правительства области, для эвакуированных из Орска жителей подготовили шесть пунктов временного размещения. Кроме того, людей приходится эвакуировать из других населённых пунктов.
Как сообщало ИА Регнум, насыпную дамбу в Орске прорвало вечером 5 апреля. Спасатели эвакуируют жителей микрорайона Старый город.
Власти региона ранее предупредили об угрозе прорыва дамбы в Орске и призвали жителей взять документы и перебраться в ПВР. Для эвакуации выделили автобусы.