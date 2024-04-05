Москва, 5 апреля, 2024, 20:36 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин 5 апреля открыл северный вестибюль с пешеходным переходом городского вокзала Москва-Сити МЦД-4.

Мэр Москвы Сергей Собянин

«Открыли северный вестибюль московского городского вокзала Москва-Сити МЦД-4 — бывшей станции Тестовская», — написал он в Telegram-канале.

По словам мэра, Москва-Сити — один из наиболее динамично развивающихся деловых районов города. Собянин отметил, что здесь же, на территории Москва-Сити, будут еще две станции метро и необходимо дорабатывать инфраструктуру действующих вокзалов, развивать и интегрировать.

Ожидается, что с открытием северного вестибюля пассажиропоток вокзала Москва-Сити на МЦД-4 вырастет с 2,4 тыс. до 3,3 тыс. человек в сутки. При этом с учётом активной застройки прилагающей территории к 2030 году прогнозируется почти двукратный рост числа пассажиров — до 6 тыс. человек в сутки.

В апреле 2024 года в рамках второго этапа проекта завершилось строительство северного надземного вестибюля и пешеходного перехода.

Собянин уточнил, что в планах строительство пешеходного тоннеля, который свяжет станции МЦД-1 и МЦД-4, возведение московского городского вокзала на первом диаметре, а также открытие около 4 км прилегающих дорог, включая реконструкцию транспортных развязок на пересечении ТТК со Звенигородским шоссе.

Городской вокзал Москва-Сити МЦД-4 расположен между станциями Кутузовская и Белорусская на новой соединительной ветви между Калужским и Белорусским направлениями железной дороги. Новый вокзал упростил поездки в Москва-Сити для жителей западной и восточной частей столицы и ближнего Подмосковья. Теперь пассажиры могут добираться без пересадок, воспользовавшись МЦД-4. Новая станция особенно удобна для жителей Апрелевки, Крекшина, Внукова и других населённых пунктов, расположенных вдоль Калужского направления МЦД-4.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 9 сентября 2023 года вместе с мэром Москвы принял участие в запуске МЦД-4. Маршрут связал микрорайон Железнодорожный в Балашихе с Апрелевкой в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Протяжённость МЦД-4 составила 86 км.

В декабре 2023 года Собянин сообщил о планах продлить МЦД до Твери, Калуги и Тулы. Мэр также анонсировал продолжение обновления подвижного состава московского транспорта и строительство трёх новых линий и 40 станций метро.