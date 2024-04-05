Нью-Йорк, США, 5 апреля, 2024, 21:51 — ИА Регнум. Аэропорт имени Джона Кеннеди и аэропорт Ньюарк, находящиеся в Нью-Йорке (США), приостановили работу после землетрясения, заявила 5 апреля на брифинге губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул.

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«Ведётся оценка возможных последствий», — объяснила она причину прекращения работы воздушных гаваней.

Третий нью-йоркский аэропорт Ла-Гуардия не пострадал, добавила Хокул.

Как сообщало ИА Регнум, землетрясение возле Нью-Йорка произошло 5 апреля. Европейский средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал магнитуду 5,5. Очаг землетрясения был ближе всего к городу Эдисон в штате Нью-Джерси — на расстоянии 46 км.

Подземные толчки ощутили в штаб-квартире ООН. Из-за них прервали заседание Совбеза. Офис генсека международной организации сообщил, что землетрясение не повлияло на её работу.