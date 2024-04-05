Мелитополь, 5 апреля, 2024, 21:16 — ИА Регнум. Вооружённые силы России с помощью беспилотников нанесли удар по перевалочной базе ВСУ, расположенной в подконтрольном киевскому режиму Вольнянске в Запорожской области, сообщил 5 апреля ТАСС сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Наши нанесли удары дронами в Вольнянске, который используется ВСУ как перевалочная база для живой силы, по расположениям ВСУ, скоплениям живой силы противника», — сказал он.

Кроме того, по информации Рогова, российские войска успешно действуют на ореховском направлении. Он сообщил, что они нанесли удачные удары комплексами РСЗО во время ротации подразделений ВСУ под Работино и Малой Токмачкой, а также отбили несколько атак украинских бойцов.

Минобороны России официально информацию не подтверждало.

Как передавало ИА Регнум, ранее 5 апреля Рогов сообщил, что ВС России нанесли удар по заводу «Мотор Сич» в подконтрольном украинским властям городе Запорожье. По его данным, там производили комплектующие для беспилотников и двигатели для авиации ВВС Украины, а также ремонтировали военную технику.

Также 5 апреля на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. На официальном сайте оповещения населения сообщили, что были взрывы в Сумской области.