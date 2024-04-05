Москва, 5 апреля, 2024, 20:10 — ИА Регнум. Заместителю гендиректора компании «Сирена-Трэвел» (входит в госкорпорацию «Ростех») Александру Кальчуку избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий по статье о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру по делу о сбоях в системе бронирования Leonardo. Об этом стало известно 5 апреля.

Суды общей юрисдикции города Москвы

«Постановлением Хорошёвского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий на срок два месяца, до 4 июня 2024 года, в отношении Кальчука Александра Васильевича», — сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Ранее в рамках того же дела задержали замглавы компании по IT Игоря Ройтмана.

Как сообщало ИА Регнум, атаки на инфраструктуру системы бронирования авиабилетов Leonardo совершили в сентябре 2023 года. Тогда из-за них произошли сбои в регистрации в аэропортах маршрутной сети «Аэрофлота» и авиакомпании «Победа». Позднее стало известно, что это была DDoS-атака.

3 апреля правоохранители провели обыски у разработчика Leonardo, компании «Сирена-Трэвэл», и выемку документов в офисе. Оперативные мероприятия также были связаны с делом об атаках украинских хакеров.