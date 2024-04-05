Москва, 5 апреля, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Москве известно, что США и ЕС добиваются выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС, вывода российской военной базы и пограничников, сообщили 5 апреля в Министерстве иностранных дел.

Иван Шилов ИА Регнум

«Нам известно, что Вашингтон и Брюссель — под эфемерные обещания — добиваются выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС, вывода российской военной базы и пограничников», — говорится в заявлении ведомства в связи со встречей высокого уровня в формате Армения, США и ЕС.

В этой связи МИД призвал руководство в Ереване не дать Западу обмануть себя и повести страну по ложному пути, чреватому возникновением вакуума безопасности, серьезных проблем в экономике и оттоком населения.

Встречу Армении, США и ЕС в Москве рассматривают как очередную попытку Запада втянуть Южный Кавказ в геополитическое противостояние. Так, вмешательства внешних сил в дела Южного Кавказа, стремление «вбить клин» между соседями, как считает российская сторона, могут привести к последствиям для безопасности.

В МИД подтвердили, что Россия настроена всесторонне углублять и расширять отношения с Арменией на принципах, закрепленных в основополагающих двусторонних документах. В ведомстве считают, что поступательное развитие российско-армянского союзничества будет способствовать реализации коренных интересов народов России и Армении, а также укреплять региональную безопасность и стабильность.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года замминистра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что США рассматривают Южный Кавказ в качестве плацдарма для открытия «второго фронта» против Москвы. Он отметил, что это в корне противоречит интересам народов региона.

МИД России 5 апреля обвинил США и НАТО в провоцировании серьезных рисков в Закавказье.