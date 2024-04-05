Москва, 5 апреля, 2024, 19:49 — ИА Регнум. Рост ВВП России в 2023 году составил 3,6%, следует из данных Росстата.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Росстат осуществил вторую оценку ВВП за 2023 год, актуализировал данные за три его квартала и выполнил первую оценку ВВП за IV квартал 2023 года», — говорится в заявлении.

Так объем ВВП за 2023 год составил в текущих ценах 172 148,3 млрд рублей. Индекс физического объёма ВВП относительно 2022 года составил 103,6%, а индекс-дефлятор по отношению к среднегодовым ценам 2022 года — 107%.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Михаил Мишустин 3 апреля заявил, что ВВП России по итогам 2023 года увеличился на 3,6%. Доходы федерального бюджета за 2023 год превысили 29 трлн рублей, объём вырос на 5% — по сравнению с 2022 годом, исполнение расходов приблизилось к 100%. Госдолг России находится на безопасном уровне и составляет 17% от ВВП, добавил глава правительства.

По оценке Всемирного банка, Россия входит в пятерку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Президент России Владимир Путин поставил задачу по вхождению страны в четвёрку крупнейших экономик мира.