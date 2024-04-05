Москва, 5 апреля, 2024, 19:35 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про выброшенную в мусоропровод девушку, женщину-халка, вино из рыжиков и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Сгенерировано ИИ Женщина-халк играет на аккордеоне

Центральный федеральный округ

В Подмосковье разыгралась непогода и штормовой ветер отправил в путешествие по дороге пластиковую кабинку общественного туалета. Её с удивлением наблюдали водители. «Представляете, если там кто-то внутри есть? И слабительное не нужно», — удивляется «Рай и мкАД».

В Брянске из-за теплой погоды уже зеленеет трава, однако кое-где ещё стоят новогодние елки. Недавно вечером у елки возле школы искусств включили иллюминацию. Получился, по словам «Брянского ворчуна», «новогодний прикол весной».

«Калужский мечтатель» пишет, что закончились суды над калужанкой, которая догадалась «лечить детей голодом». Она вообще не кормила трёх своих сыновей, из-за чего один скончался от истощения, двух других срочно госпитализировали. Все апелляции отклонены. Доморощенный диетолог приговорена к десяти с половиной годам колонии.

В Орле догадались сделать самую длинную гармошку в мире. Конечно, её привезли в Москву на выставку «Россия». «Орлиный взор» узнал, что меха гармошки можно растянуть до двух метров.

Северо-Западный федеральный округ

Во Всеволожске молодой человек выкинул девушку… в мусоропровод. «Питер Live» рассказывает, что жильцы дома услышали крики о помощи из мусорной камеры, вызвали сотрудника ЖКХ. Коммунальный работник освободил невольную пленницу, а на вопрос, как она там оказалась, девушка пояснила, что её выкинул молодой человек.

На трассе М8 в объектив камеры наблюдения попал поистине летящий автомобиль, причем это оказалась отечественная «Лада Веста». Она буквально парила над трассой. Ее скорость достигала 135 км/час. «А вы говорите, отечественный автопром на дне. Они даже летают!» — шутит «Дед Помор».

В Пскове в городе Дно решили сделать оригинальную выставку «Вверх дном!», на которой представят перевернутые экспонаты. «Дно — потенциально мощный туристический бренд, который надо развивать и всячески обыгрывать», — радуются «Псковские причуды».

Приволжский федеральный округ

В Саратовской области обнаружена женщина-халк, передают «Новости Саратова». Могучую даму засняла домовая камера, когда она явно в не вполне трезвом виде так дернула за ручку, что открыла запертую дверь без всяких кодов или ключей.

«Пермский глобус» рекламирует пермское вино из рыжиков, называя его двигателем внутреннего туризма. В самом деле, вино может стать любопытной местной экзотикой, которая и привлекает туристов.

«Труду оренбургских коммунальщиков позавидовал бы даже Сизиф», — сообщает «Оренбургский городовой». Коммунальщики на тракторе несколько дней разгоняют огромную лужу, затопившую дорогу. Жители с интересом наблюдают за столь неравным боем.

Южный федеральный округ

А в Волгоградской области другая история с лужами. В центре города Петров Вал лужу облюбовал бобер. «Хатку не успел построить… выселили товарища! А так — локация удобная и магазин у дома», — шутит «Сталингумрак».

Северо-Кавказский федеральный округ

Парень из Махачкалы оказался в одних трусах на улице. «Мой, твой — наш Кавказ» пересказывает драматичную историю: юноша был у девушки, как вдруг вернулся отец барышни, и, пока он поднимался по лестнице, молодой человек в одних трусах взбежал на этаж выше. Получить свою одежду он не мог: она стиралась в машинке. Так и пришлось ему ехать домой на такси в очень скромном костюме.

Уральский федеральный округ

Жительнице Тюмени вручили два кило картошки при покупке обуви. «Наш город Тюмень» передает слова женщины, что это был самый креативный рекламный ход в её жизни. В магазине уточнили, что раздача картошки — это традиция, в прошлом году к картошке прилагалась еще и бутылка подсолнечного масла.

Мужчина в поселке Белый Яр в ХМАО проник в чужую квартиру ради кражи туалетного бачка. «Ханты, деньги, нефтевышка» сообщает, что, кроме бачка, он украл смеситель и водонагреватель. Сумма ущерба превысила 2500 рублей. Преступник задержан. О мотивах кражи не сообщается.

Сибирский федеральный округ

Еще история про лужу. В Омске в огромной луже, которая затопила двор многоэтажного дома, жители устроили заплыв на сапах и лодке. «Катались около десяти человек, и каждому досталось вдоволь водной глади», — рассказывает «Страновед» и напоминает, что Россия занимает второе место в мире по запасам пресной воды.

В Томске влюблённая парочка решила отметить новоселье, но всё кончилось очень плохо. Молодая пара занялась сексом на подоконнике в новом жилье, стеклопакет вывалился, а вместе с ним и влюбленные. Погибли оба, знает «Томск 1604».

Дальневосточный федеральный округ

Хабаровчанка пошла под суд за игрушечный пистолет. «Сводка Хабаровск» сообщает, что 32-летняя горожанка увидела, как во двор их многоэтажки пришли чужие дети и решили покататься с горки. Ей это не понравилось, она стала с балкона угрожать им пистолетом и стреляла в них пластмассовыми пульками. Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство».

Напоследок хорошая история про лайку, которая потерялась на Камчатке. «Мачо с Авачи» пишет, что собаку искали с помощью дрона. Нашли: она гуляла по лесу с медведями и домой особо не собиралась.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 12 апреля.