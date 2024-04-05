Мурманск, 5 апреля, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Супруга и дочь навестили в областной клинической больнице пережившего покушение губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

кадр из видео

«Самое главное и дорогое — семья. Сейчас это ценю как никогда», — подписал губернатор фото с родными в Telegram-канале.

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Как передавало ИА Регнум, покушение на Чибиса произошло вечером 4 апреля после встречи с жителями Апатитов в городском ДК. Его ударили ножом в живот. Губернатора госпитализировали в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу, угрозы для жизни нет. Чибису успешно провели операцию, придя в себя, он поблагодарил врачей.

Пресс-секретарь губернатора Лилия Сечкина рассказала, что после нападения губернатор будет проходить лечение в регионе. Вечером 5 апреля Чибиса доставили в областную больницу в Мурманске. После прибытия его положили в реанимацию.

СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство и опубликовал видео с места преступления. Уголовное дело о покушении по поручению председателя СК Александра Бастрыкина передали в центральный аппарат ведомства.