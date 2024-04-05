Мурманск, 5 апреля, 2024, 19:34 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, госпитализированный в больницу после покушения, поблагодарил россиян за поддержку и опубликовал в Telegram-канале фотографию с навестившими его членами семьи.

Андрей Чибис Губернатор Мурманской области

«Ещё раз большое спасибо всем за тысячи добрых пожеланий», — написал он.

Глава региона добавил, что семья — самое ценное, и он её сейчас ценит как никогда.

Как сообщало ИА Регнум, покушение на Чибиса произошло вечером 4 апреля после встречи с жителями Апатитов. Ему нанесли ножевое ранение в живот. Напавшего на главу региона задержали с применением табельного оружия.

Губернатора госпитализировали в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. Утром 5 апреля Чибис пришёл в себя после операции. Он записал видеообращение, в котором поблагодарил врачей за помощь, а также всех, кто его поддерживал.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин позвонит губернатору Мурманской области, как только будет такая возможность.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял на контроль расследование покушения на Чибиса. 5 апреля раненого губернатора положили в реанимационное отделение областной больницы. Замгубернатора — министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев сообщил, что состояние пострадавшего оценивается как тяжёлое, но стабильное.