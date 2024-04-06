Москва, 6 апреля, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Мошенники убедили психиатра-нарколога с 40-летним стажем Александра Воронцова взять кредит на своё имя и перевести его на «безопасные счета». Преступники сообщили Александру, что деньги с его счетов уходят бывшему главе пресс-службы Газпрома Игорю Волобуеву (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), который воюет против России в рядах ВСУ, и чтобы этого избежать, нужно взять кредит. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА Регнум

21 марта Александру Воронцову пришло сообщение в Telegram от бывшей коллеги. В этом сообщении говорилось, что к ним в офис приехали сотрудники ФСБ, которые разыскивают Александра.

«Далее с Александром говорили лжесотрудники ФСБ. Они сказали, что на врача был оформлен кредит в 3 миллиона рублей и переведён находящемуся в розыске бывшему топ-менеджеру Газпрома Игорю Волобуеву, который сбежал на Украину и воюет против российских солдат в одном из подразделений ВСУ. Для убедительности мошенники даже прислали скан справки о переводе», — рассказал источник.

По словам фейковых сотрудников ФСБ, чтобы заблокировать перевод на три миллиона рублей, Александру нужно взять настоящий кредит на один миллион и перевести его на безопасный счёт. Александр так и сделал. Ущерб составил 940 тысяч рублей.

Спустя несколько дней Александр позвонил бывшей коллеге, чтобы узнать о ходе расследования, но та с удивлением сообщила, что не знает ни о каком расследовании. Оказалось, что неделю назад женщину взломали и воспользовались её аккаунтом для кражи денег. Узнав это, Воронцов обратился в полицию с заявлением.

67-летний Воронцов Александр работал в медицинском центре «Дар» до 2022 года. Мужчина лечит собственными методиками от алкоголизма, игровой зависимости, навязчивых состояний, страхов, депрессий. Врач уже больше 30 лет практикует технику гипноза. Работает Воронцов психотерапевтом уже больше 40 лет.

Ранее ИА Регнум сообщал, что зампредседателя Госкомпечати СССР Александра Горковлюка обманули на 5,5 млн рублей с помощью оптической иллюзии «куда идёт конь», которая завирусилась в интернете. 80-летний Горковлюк искал, куда бы выгодно вложить деньги, и наткнулся на рекламу криптобиржи, которая сопровождалась видео с идущей в «непонятную сторону» лошадью.