Москва, 5 апреля, 2024, 19:16 — ИА Регнум. Действия США и Североатлантического альянса провоцируют серьезные риски для стабильности и безопасности в Закавказье, заявило 5 апреля Министерство иностранных дел России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Фиксируются серьезные риски для региональной стабильности и безопасности от продолжающейся военно-биологической активности Вашингтона и других государств — членов блока в Закавказье, включая Грузию, а также содействия со стороны Евросоюза вооруженным силам этой страны в рамках так называемого «Европейского фонда мира», — заявило ведомство.

При этом в МИД добавили, что целям укрепления стабильности в регионе отвечало бы скорейшее возобновление работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) на грузино-абхазской границе в населенном пункте Гал. Такой МПРИ действует на грузино-югоосетинской границе в населённом пункте Эргнет.

Существенным препятствием в гуманитарной сфере, как сообщили в российском ведомстве, остаётся ежегодно вносимая Грузией политизированная резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по внутренне перемещенным лицам и беженцам.

Новый раунд консультаций по безопасности и стабильности в Закавказье пройдет в июне 2024 года.

В Женеве 5 апреля прошёл 60-й раунд Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Во встрече приняли участие представители Республики Абхазия, Грузии, Республики Южная Осетия, Российской Федерации и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и Евросоюза.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года директор четвёртого департамента стран СНГ Министерства иностранных дел Денис Гончар заявил, что западные страны из-за подвижек в российско-грузинском диалоге оказывают давление на Тбилиси.

В декабре 2023 года заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин заявил, что США рассматривают Южный Кавказ в качестве плацдарма для открытия «второго фронта» против России. Замминистра отметил, что всё это в корне противоречит подлинным интересам народов региона.