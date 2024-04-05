Нью-Йорк, США, 5 апреля, 2024, 19:03 — ИА Регнум. Землетрясение в США могло затронуть работу аэропортов, сообщило 5 апреля СBS news.

Анастасия Павлова ИА Регнум

«Землетрясение может повлиять на некоторые объекты воздушного движения в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Филадельфии и Балтиморе», — сообщили журналисты.

В международном аэропорту Балтимор-Вашингтон проверили аэродром и диспетчерскую вышку. Никаких повреждений не обнаружили.

Помимо этого, специалисты проверили аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Он продолжил работать в штатном режиме. В управлении полиции на транспорте сообщили, что пока сообщений о структурных повреждениях или сбоях транспортной системы нет.

Как сообщало ИА Регнум, сейсмологи 5 апреля зафиксировали землетрясение силой 5,5 недалеко от Нью-Йорка. Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 46 км к северо-западу от города Эдисон в штате Нью-Джерси. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Землетрясение прервало заседание Совета Безопасности ООН. Присутствующие в зале дипломаты и журналисты ощутили подземные толчки. Некоторые встревожились и начали оглядываться по сторонам.