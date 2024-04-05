Минск, 5 апреля, 2024, 20:01 — ИА Регнум. Белоруссия и Турция в один день, 5 апреля, объявили о приостановке действия Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ).

Иван Шилов ИА Регнум

Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласовал внесение в палату представителей Национального собрания республики законопроекта о приостановке действия ДОВСЕ, участие в котором Минск ратифицировал в 1992 году. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о приостановлении обязательств Турции по ДОВСЕ с 8 апреля.

Белоруссия

Согласованный Лукашенко проект предусматривает приостановление действия ДОВСЕ, но не означает выход страны из соглашения и прекращение обязательств по нему. Согласно договору, Белоруссия, как и другие его участники, обязалась ограничить суммарные уровни обычных вооружений и техники по пяти основным категориям (танки, бронемашины, артиллерия, ударные вертолёты, боевые самолёты) и соблюдать механизмы проверки соблюдения обязательств.

По версии агентства «БелТА», решение связано с тем, что Чехия и Польша в августе 2022 и марте 2023 года соответственно решили не исполнять свои договорные обязательства в отношении Минска.

Турция

Указ Эрдогана о приостановке участия Турции в договоре опубликовали в официальном турецком вестнике Resmi Gazete. Документ ссылается на положение, позволяющее главе республики приостанавливать участие страны в международных договорах без одобрения парламента.

По версии агентства Bloomberg, решение является сигналом США, совершившим ранее аналогичный шаг, в преддверии запланированной на ближайшее время встречи Эрдогана и Джо Байдена. США и Турция также проводили переговоры об улучшении связей в области безопасности и энергетики и о поставках взрывчатки для производства боеприпасов. В целом, как отметили в агентстве, американо-турецкие отношения улучшились после одобрения Анкарой вступления Швеции в НАТО.

Цель ДОВСЕ

ДОВСЕ подписали в Париже в 1990 году 16 стран НАТО и шесть государств Организации Варшавского договора, в том числе СССР. Документ вводил ограничения для каждой страны по нахождению на европейской территории танков, бронемашин, артиллерийских орудий калибром более 100 мм, боевых самолётов и вертолётов. Ни одна из стран альянса не ратифицировала договор.

В мае 2023 года президент России Владимир Путин подписал распоряжение о внесении законопроекта о денонсации ДОВСЕ в Госдуму и вскоре подписал закон о денонсации. 7 ноября Россия завершила процедуру выхода из ДОВСЕ. Тогда российский МИД подчеркнул, что приостановкой действия соглашения страна оставила возможность диалога о путях восстановления контроля над обычными вооружениями в Европе, но оппоненты этим не воспользовались.

6 марта власти Молдавии приостановили действие ДОВСЕ. Об этом заявил госсекретарь молдавского министерства обороны Валерий Мижа. 9 марта пресс-служба сейма Польши сообщила, что 435 депутатов из 440 проголосовали за выход страны из соглашения, позже президент Анджей Дуда подписал соответствующее постановление.

Приостановление действия договора государствами НАТО и союзниками фактически означает прекращение его функционирования.