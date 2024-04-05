Казань, 5 апреля, 2024, 18:20 — ИА Регнум. Раис Республики Татарстана Рустам Минниханов 5 апреля встретился с заместителем генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Тиной Канделаки в здании холдинга. Во встрече приняли участие министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов, заместитель генерального директора «ГПМ РТВ» Борис Ханчалян и генеральный директор продюсерского центра «Инсайт Люди», входящего в «Газпром-Медиа Холдинг» с ноября 2023 года, Алина Зиннатуллина.

Пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинга» Рустам Минниханов провел встречу с Тиной Канделаки

В рамках мероприятия обсудили сотрудничество и будущие совместные проекты, в том числе продюсерского центра «Инсайт Люди».

«Мы создали региональную интегрированную сеть блогерских студий по всей России, которая охватывает 78 регионов нашей страны, в том числе Республику Татарстан», — отметила Алина Зиннатуллина. Она пояснила, что в сети открыто две студии полного цикла — в Казани и Набережных Челнах, и «Инсайт Люди» делает все возможное для того, чтобы талантливая и креативная молодежь получала поддержку своих инициатив, снимала не только увлекательный, но и познавательный контент. «Я уверена, что в будущем благодаря нашему общему сотрудничеству появится еще больше значимых проектов», — подчеркнула Алина Зиннатуллина.

По словам Бориса Ханчаляна, поддержка молодого поколения — одна из ключевых задач холдинга, ведь именно за ним стоит наше будущее.

«Сегодня мы видим, как творческие ребята со всей страны готовы реализовывать действительно важные проекты, которые затрагивают важные темы: патриотизм, любовь к семье, единство и саморазвитие. Мы всегда рады поддержать такие инициативы и дать возможность молодежи заявить о себе на всю страну», — рассказал Борис Ханчалян.

«Инсайт Люди» — это крупнейшее блогерское агентство в России и продюсерский центр полного цикла, который объединяет творческих людей со всей страны. С ноября 2023 года оно входит в «Газпром-Медиа Холдинг».