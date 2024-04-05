Тирасполь, 5 апреля, 2024, 18:05 — ИА Регнум. В Приднестровье дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Рыбницком районе, никто не пострадал, сообщили 5 апреля в министерстве госбезопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

ТВ ПМР

«Сегодня в 14:35 дрон-камикадзе атаковал воинскую часть министерства обороны ПМР в Рыбницком районе, в шести километрах от приднестровско-украинской границы», — говорится в сообщении.

Целью дрона-камикадзе стала радиолокационная станция. Она получила незначительные повреждения.

На месте работает следственно-оперативная группа. Возбудили уголовное дело.

Как сообщало ИА Регнум, дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье 17 марта. ЧП произошло на территории одной из воинских частей Тирасполя. В результате атаки дрона прогремел взрыв, затем вспыхнул пожар. Полёт дрона-камикадзе зафиксировали со стороны Клеверного моста.

В конце февраля власти Приднестровья обратились к России за помощью. В декларации по итогам съезда депутатов республики отмечалось, что ПМР столкнулась с угрозами экономического, социально-гуманитарного и военно-политического характера.