Мурманск, 5 апреля, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Пережившего покушение губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, которого доставили в областную больницу, перевели в отделение реанимации. Об этом 5 апреля сообщили власти региона.

Кадр из видео

«По словам заместителя губернатора — министра здравоохранения Мурманской области Дмитрия Панычева, состояние губернатора оценивается как тяжёлое, но стабильное. Медицинскую эвакуацию перенес хорошо», — говорится в Telegram-канале оперативного штаба Мурманска.

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Как передавало ИА Регнум, нападение на губернатора Чибиса произошло вечером 4 апреля после встречи с жителями Апатитов в городском ДК. Главе региона нанесли ножевое ранение в живот, с которым его госпитализировали в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. По информации пресс-службы Чибиса, угрозы для жизни нет. Ему успешно провели операцию, придя в себя, он поблагодарил врачей.

Пресс-секретарь губернатора Лилия Сечкина рассказала, что Чибис после нападения будет проходить лечение в регионе. Вечером 5 апреля Чибиса доставили в областную больницу в Мурманске.

СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство и опубликовал видео с места преступления. Уголовное дело о покушении по поручению председателя СК Александра Бастрыкина передали в центральный аппарат ведомства.