Ставрополь, 5 апреля, 2024, 17:57 — ИА Регнум. На Ставрополье разместили более 1200 школьников из Белгородской области. Ребята, которые прибыли в составе первой группы, уже отправились на обучение. Вторая группа из 750 человек начнёт учиться с 8 апреля, сообщила министр образования края Мария Смагина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дети

На брифинге в правительстве региона Мария Смагина рассказала, как обстоят дела с детьми, которые прибыли в Ставропольский край из Белгородской области. Работой в этом направлении занимается министерство образования региона по поручению губернатора Владимира Владимирова. Средства на обеспечение детей выделяются из краевого бюджета, пишет издание «Победа26».

По словам главы ведомства, первая группа ребят отправилась в Невинномысск, а вторая — в Ставрополь. Детей разместили в общежитиях при вузах и колледжах, в санаториях, детских лагерях.

«Мы разместили ребят, в том числе в детском санатории «Журавлик» в Невинномысске, в пансионате «Факел» в Кисловодске, в детском загородном лагере «Гренада» в Кочубеевском округе», — рассказала Мария Смагина.

Младшеклассников разместили в детских домах и в школах-интернатах, так как эти учреждения дополнительно охраняются, в них также созданы все условия для малышей. По словам министра, первый адаптационный этап уже прошёл, детей обеспечили всем необходимым для обучения, провели беседы с коллективами, где будут учиться белгородские дети, чтобы подготовить их к встрече.

Кроме того, дети прошли анкетирование по вопросам дополнительного образования. Ребят записали на кружки, которые они хотели бы посещать. Также минобразования Ставрополья поручило главам муниципалитетов обеспечить детям досуг по выходным — прогулки, экскурсии, культурные мероприятия.

«По мере поступления дополнительных заявок по приезде детей будем отрабатывать их. Мы готовы к этому, у нас есть ещё около 200–300 мест, но они в основном расположены в детских домах и школах-интернатах», — пояснила Мария Смагина.