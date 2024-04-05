Кишинёв, 5 апреля, 2024, 19:27 — ИА Регнум. Делать из Молдавии некий плацдарм для боевых действий против России бесперспективно. При этом Россия не пойдёт на уступку Одессы под контроль Запада. Такими оценками поделились эксперты с корреспондентом ИА Регнум, комментируя мнение бывшего помощника заместителя министра обороны США Стивена Брайена, который предположил, что Запад попытается сделать Молдавию антироссийским плацдармом НАТО в случае поражения киевского режима.

Иван Шилов ИА Регнум

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов указал, что такая перспектива в принципе исключена.

«Молдавская армия по сути никогда нормально не воевала, она не может противостоять России. Её не вооружали, как украинскую. Да и бесполезно из Молдавии делать какой-либо плацдарм», — отметил Глазунов.

Перспективу втягивания Молдавии в противостояние с Россией за земли северного Причерноморья в составе члена НАТО Румынии Глазунов также исключил.

«Поляки на Украину могут зайти. Венгрия может войти в Виноградовский район Закарпатья. Румыны не войдут», — убеждён эксперт.

Однако западная часть северного Причерноморья — Молдавия, Приднестровье, а также Одесская и Николаевская области Украины — представляют сейчас, по выражению ветерана Службы внешней разведки (СВР) Льва Королькова, сложнейший узел.

«Конечно, у Молдавии армия никакая, это очень даже здравый элемент рассуждений. Но мы знаем и о заявлении президента Франции, который беспокоился за Одессу в случае приближения к ней армии России. Однако в любом случае Одессу и Одесскую область Западу отдавать нельзя, это было бы нашим крупным поражением», — отметил эксперт.

Западные стратеги сейчас, по оценке собеседника ИА Регнум, основной задачей видят предельное затягивание конфликта на Украине. А в перспективе им необходимо сохранить сам киевский режим и его контроль над русскоязычными причерноморскими областями — Одесской и Николаевской.

«Но недаром президент России сказал, что Одесса — русский город. Смысл, на мой взгляд, в том, что его не отдадут», — поделился Корольков.

Эксперт напомнил, что места дислокации украинских боевиков, размещения военной техники и боеприпасов в районе Одессы подвергаются непрерывным ударам ВКС России. И в случае размещения там военных НАТО, будь то с согласия киевского режима или без такового, они сами станут целями для российских войск.

Что касается непосредственно заявления бывшего помощника заместителя министра обороны США, в котором озвучена версия возможного занятия Одесской области военными НАТО, то оно для ветерана СВР выглядит как преднамеренный информационный слив. Ведь Брайен — хоть и бывший, но достаточно высокопоставленный сотрудник минобороны США. Такой слив, по оценке Королькова, может быть нацелен на изучение реакции как зарубежной, так и российской аудитории.

Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в своей статье для издания Asia Times выразил уверенность, что Молдавия может стать плацдармом для НАТО в случае поражения действующего киевского режима в конфликте с Россией.

Чиновники в Европе, по утверждению Брайена, всё чаще высказывают мнение, что «дни Украины как независимого образования, возможно, подходят к концу». А это может означать переход части украинских территорий под контроль России, установление «пророссийского режима в Киеве» и раздел оставшихся земель между Польшей и другими соседними странами.

НАТО, по выражению автора статьи, захочет иметь противовес российской победе, что «может означать <…> попытку защитить Одессу и, возможно, угрожать Крыму».

Однако использование Молдавии в качестве плацдарма НАТО в этом контексте проблематично, поскольку страна разделена между пророссийскими силами и сторонниками вступления в Евросоюз, отметил бывший чиновник Пентагона.