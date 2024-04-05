Москва, 5 апреля, 2024, 17:42 — ИА Регнум. На помощь семьям пострадавших и погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» собрали более 1,5 млрд рублей. Об этом 5 апреля сообщил Российский Красный Крест.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Расходование средств находится под контролем спецкомиссии, в которую вошли представители правительства Москвы и Подмосковья, члены Общественной палаты Москвы и области, представители благотворительной организации и пострадавших.

«Полная сумма принятых и обработанных пожертвований на 10:00 5 апреля составила 1 568 808 485 рублей. Всего из общей суммы собранных пожертвований 844 575 542 рубля приходится на физические лица (755 039 человек перевели пожертвования), 724 232 943 рубля перевели юридические лица, включая крупный бизнес и индивидуальных предпринимателей», — сообщили на сайте Красного Креста.

Как сообщил председатель организации Павел Савчук, щедрость и поддержка людей помогли собрать рекордную сумму за две недели, что позволило уже сейчас оказывать срочную помощь нуждающимся и планировать долгосрочные программы поддержки.

«Мы продолжаем работу над обеспечением всем необходимым, в том числе и психологической поддержкой, стремясь сделать восстановление после этой трагедии более эффективным и быстрым», — сказал он.

Собранные средства пойдут на оказание адресной помощи. По решению спецкомиссии, 65 семьям выделили срочную материальную помощь в размере 300–600 тыс. рублей. В основном это пенсионеры и семьи с детьми, чьи родственники находятся в тяжёлом состоянии или погибли. Савчук подчеркнул, что большое значение играет прозрачность работы организации, и всю информацию об оказанной помощи и полную финансовую отчётность будут регулярно публиковать на сайте Российского Красного Креста.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске должно было состояться выступление группы «Пикник». Перед началом концерта на «Крокус» напали террористы. Они открыли огонь по людям и устроили пожар. В результате теракта погибли 145 человек, шестеро из которых — дети. Пострадали более 500 человек. В ходе следствия суд арестовал 11 фигурантов дела о теракте, из которых четверо — непосредственные исполнители.

Как заявил директор ФСБ Александр Бортников, их показания подтверждают украинский след. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что следы теракта ведут к украинским спецслужбам, а России пытаются навязать идею, что теракт осуществили радикальные исламисты, возможно, члены ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). СК 5 апреля сообщил, что в телефоне террориста из «Крокуса» обнаружили фотографии людей с флагом Украины.

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила 5 апреля, что после теракта в столичных больницах остаются 37 человек, из них трое — в тяжёлом состоянии. По её словам, кроме этого, в больницы перевели ещё девять москвичей из больниц Подмосковья, которые находились в крайне тяжёлом состоянии и их доставили с помощью санавиации на следующий день после теракта.