Москва, 5 апреля, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о включении «Инклисирана» в перечень бесплатных лекарственных препаратов, предоставляемых москвичам, сообщили 5 апреля на сайте мэра столицы.

Владимир Федоренко / РИА Новости

«Принято решение о включении «Инклисирана» в перечень бесплатных лекарственных препаратов», — говорится в сообщении.

Препарат назначают для снижения уровня липопротеинов, то есть людям с высоким уровнем холестерина в крови. Лекарство также препятствует образованию склеротических бляшек в сосудах.

Решение о применении этого лекарства в практике городского здравоохранения приняли по результатам наблюдательного исследования эффективности, проведенного столичным департаментом здравоохранения в 2023 году.

Программа обеспечения бесплатными лекарствами граждан, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, действует в Москве с 2020 года. В перечень включили препараты по 33 международным непатентованным наименованиям. В 2023 году бесплатными препаратами обеспечили свыше 169 тысяч москвичей. Лекарства назначаются лечащим врачом по медицинским показаниям, независимо от наличия или отсутствия инвалидности или другого льготного статуса.

Как сообщало ИА Регнум, 5 апреля Министерство здравоохранения зарегистрировало таблетки от устойчивости к антибиотикам «Фтортиазинон». Препарат полностью разработали и произвели в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Как отметили в ведомстве, у препарата нет аналогов в мире среди антибактериальных препаратов с таким механизмом действия.