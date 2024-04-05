Молдавия, 5 апреля, 2024, 17:29 — ИА Регнум. МИД Молдавии полагает, что упавший на территории республики у границы с Украиной дрон якобы принадлежит России. Это заявление 5 апреля опубликовали на странице ведомства в соцсети X (бывшийTwitter).

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

«Мы решительно осуждаем неоднократное обнаружение обломков военного беспилотника, использованного Россией», — заявило ведомство.

Министерство не представило доказательств, что это был российский беспилотник, и заявило, что два месяца назад якобы уже был аналогичный инцидент. Ведомство также подчеркнуло, что Молдавия поддерживает Украину.

О падении беспилотника на молдавской территории 4 апреля сообщила пограничная полиция республики. Обломки обнаружили в поле возле села Етулия в Вулканештском районе. Данных о пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой 2 апреля заявил, что отношения между Кишинёвом и Москвой находятся на самом низком уровне после 1991 года. Он заявил, что пока не видит предпосылок для улучшения отношений.