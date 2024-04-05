Москва, 5 апреля, 2024, 17:07 — ИА Регнум. На территорию ВДНХ вновь можно пройти через все входы, сообщила 5 апреля пресс-служба выставочного комплекса.

Евгений Биятов/РИА Новости

«С 5 апреля для посетителей в круглосуточном режиме открылись все входы на территорию», — говорится в сообщении.

На территории комплекса бесперебойно работает бесплатный кольцевой маршрут. Посетители, прибывающие на выставку на автомобиле, могут воспользоваться круглосуточным многоуровневым паркингом, расположенным рядом с Хованским входом.

С 25 марта 2024 года попасть на ВДНХ можно было только через главный вход. Там установили рамки и проводили выборочные проверки документов. Проход на территорию комплекса ограничили в целях усиления безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, в России в честь Дня здоровья запустили кампанию под названием «Месяц «Твоего» здоровья». Центральной площадкой мероприятий станет международный форум-выставка «Россия» на ВДНХ.

Выставку «Россия» на ВДНХ организовали по указу президента Владимира Путина. Она стартовала 4 ноября 2023 года.