Москва, 5 апреля, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Сообщения о том, что народного артиста России Николая Расторгуева экстренно госпитализировали, не соответствуют действительности. Об этом 5 апреля сообщила администратор группы «Любэ» Ирина Масленникова.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Николай Расторгуев

«Это неправда, у нас все нормально», ― сказала она в беседе с ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 5 апреля Telegram-канал «112» распространил информацию о том, что лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева госпитализировали в одну из московских больниц. По данным канала, в больницу его доставили из-за проблем с сердцем.

Также сообщалось, что певца обследуют, после чего проведут процедуру по восстановлению кардиовертера, который ранее ему имплантировали.

Народный артист России Расторгуев 21 февраля отметил 67-летие. 23 февраля «Любэ» впервые публично исполнила посвящённую героям спецоперации песню «Дай ему сил» рэпера ST (Александра Степанова), релиз которой состоялся 9 февраля. В первый же день композиция вошла в топ-20 популярных композиций.

В феврале 2023 года Расторгуев попал в санкционный список Канады. Как заявил сам артист, на его жизни это никак не отразится. По словам певца, лет 20 назад он был в США и Канаде на гастролях и понял, что в этих странах ему некомфортно. Он решил туда больше не ездить.