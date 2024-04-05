Молдавия, 5 апреля, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Суд в Кишинёве признал экстремистским чёрно-жёлто-белый флаг Российской империи, удовлетворив соответствующий запрос Генпрокуратуры, минюста и службы информации и безопасности Молдавии.

Александар Джорович /РИА Новости

«Судья Мария Алексей удовлетворила запрос учреждений, потребовавших установления экстремистского характера флага с тремя горизонтальными линиями бело-жёлто-чёрного цвета», — сообщил портал anticoruptie. md, специализирующийся на журналистских расследованиях.

Такой трёхцветный флаг был одним из государственных символов Российской империи, в составе которой в том числе была и современная Молдавия. Позднее имперский флаг заменили бело-сине-красным, который используется по сей день.

В Молдавии после начала специальной военной операции России на Украине весной 2022 года законодательно запретили ношение георгиевских лент и символов с латинскими буквами Z и V. В апреле 2023 года Конституционный суд республики постановил, что наказывать за их использование можно лишь в случаях «оправдания или прославления» боевых действий.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что Кишинёв не допустит въезда в страну российского президента Владимира Путина и отдельных российских официальных лиц.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя это, заявил, что ни Путин, ни другие официальные лица не собираются в Молдавию, «потому что такой страны уже нет — она продана Румынии».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в свою очередь отмечал, что нынешнее молдавское руководство стремительно дрейфует в сторону русофобии и отождествляет с ней стремление к евроинтерграции.