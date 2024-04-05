Москва, 5 апреля, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Россия не станет церемониться с теми, кто спонсирует кровопролитие на Украине, заявила 5 апреля официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24».

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Точно церемониться с теми, кто спонсирует буквально кровопролитие многолетнее на собственном же континенте против нашей страны, никто в России не собирается», — заявила дипломат.

Ранее, 5 апреля, в Telegram-канале Захарова отреагировала на слова президента Франции Эммануэля Макрона, посчитавшего ряд заявлений российского министра обороны Сергея Шойгу в беседе с французским коллегой «странными и угрожающими». На это официальный представитель МИД заявила, что Россия не намерена церемониться с теми, кто спонсирует беспредел киевских властей.

Беседа глав военных ведомств России и Франции состоялась вечером 3 апреля по инициативе французской стороны. В разговоре французский министр выразил соболезнования по поводу теракта в «Крокусе» и пытался убедить коллегу в непричастности к случившемуся Киева и стран Запада. На это Шойгу заявил, что у России есть сведения об украинском следе в теракте, отметив при этом, что надеется на непричастность французских спецслужб.

В результате вооружённого нападения террористов на «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта погибли 145 человек, включая шестерых детей. Кроме того, пострадали порядка 550 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

По делу о теракте в «Крокусе» арестовали десять человек, включая четверых непосредственных исполнителей. Сотрудники ФСБ 4 апреля задержали в Москве, Екатеринбурге, Омске ещё троих причастных к нападению на «Крокус».

СК 5 апреля сообщил о выявлении связи теракта в «Крокусе» со спецоперацией на Украине. В телефоне одного из террористов из «Крокуса» следователи обнаружили фото людей с флагом Украины. Об украинском следе в деле о теракте также заявили министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров.